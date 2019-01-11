Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de İkinci Yarının İlk Üç Haftalık Program Açıklandı

Süper Lig'de İkinci Yarının İlk Üç Haftalık Program Açıklandı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de ilk devre geride kalırken, ikinci devrede oynanacak olan 18, 19 ve 20. haftanın maç programları belli oldu.

Süper Lig'de İkinci Yarının İlk Üç Haftalık Program Açıklandı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ilk devre geride kalırken, ikinci devrede oynanacak olan 18, 19 ve 20. haftanın maç programları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devre geçilirken, ikinci yarının ilk 3 haftalık maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:

18. Hafta

18 Ocak Cuma

20.30 Akhisarspor - Beşiktaş

19 Ocak Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

16.00 Antalyaspor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

20 Ocak Pazar

13.30 BŞB Erzurumspor - Atiker Konyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor

19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

21 Ocak Pazartesi

20.00 Bursaspor - Fenerbahçe

20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

19. Hafta

25 Ocak Cuma

20.30 Beşiktaş - BŞB Erzurumspor

26 Ocak Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor

16.00 Kayserispor - Bursaspor

19.00 Göztepe - Galatasaray

27 Ocak Pazar

16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor

19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor

28 Ocak Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor

20. hafta

1 Şubat Cuma

20.00 Fenerbahçe - Göztepe

2 Şubat Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

3 Şubat Pazar

13.30 BŞB Erzurumspor - Çaykur Rizespor

16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş

4 Şubat Pazartesi

20.00 Bursaspor- Atiker Konyaspor - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Spor
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