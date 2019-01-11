Süper Lig'de İkinci Yarının İlk Üç Haftalık Program Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de ilk devre geride kalırken, ikinci devrede oynanacak olan 18, 19 ve 20. haftanın maç programları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devre geride kalırken, ikinci devrede oynanacak olan 18, 19 ve 20. haftanın maç programları belli oldu.



Spor Toto Süper Lig'de ilk devre geçilirken, ikinci yarının ilk 3 haftalık maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:



18. Hafta



18 Ocak Cuma



20.30 Akhisarspor - Beşiktaş



19 Ocak Cumartesi



13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe



16.00 Antalyaspor - Kayserispor



19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü



20 Ocak Pazar



13.30 BŞB Erzurumspor - Atiker Konyaspor



16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor



19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir



21 Ocak Pazartesi



20.00 Bursaspor - Fenerbahçe



20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor



19. Hafta



25 Ocak Cuma



20.30 Beşiktaş - BŞB Erzurumspor



26 Ocak Cumartesi



13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor



16.00 Kayserispor - Bursaspor



19.00 Göztepe - Galatasaray



27 Ocak Pazar



16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor



19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor



28 Ocak Pazartesi



20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa



20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor



20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor



20. hafta



1 Şubat Cuma



20.00 Fenerbahçe - Göztepe



2 Şubat Cumartesi



13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor



16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor



16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü



19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray



3 Şubat Pazar



13.30 BŞB Erzurumspor - Çaykur Rizespor



16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir



19.00 Antalyaspor - Beşiktaş



4 Şubat Pazartesi



20.00 Bursaspor- Atiker Konyaspor - İSTANBUL

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Süper Ligde İkinci Yarının İlk 3 Haftalık Programı Belli Oldu

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