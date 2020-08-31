Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı.

Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Sezon Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00'da. Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı şu şekilde:

1. HAFTA

11 Eylül Cuma

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

12 Eylül Cumartesi

17.00 DG Sivasspor-Alanyaspor

17.00 Karagümrük-Yeni Malatya

20.00 Göztepe-Denizlispor

20.00 Galatasaray- Gaziantep FK

13 Eylül Pazar

17.00 Ankaragücü-BB Erzurumspor

17.00 Kayserispor-Kasımpaşa

20.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş

14 Eylül Pazar

20.00 Hatayspor-Başakşehir

2. HAFTA

18 Eylül Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe

19 Eylül Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor

16.00 Denizlispor-Trabzonspor

19.00 Alanyaspor-Kayserispor

19.00 Beşiktaş-Antalyaspor

20 Eylül Pazar

13.30 BB Erzurumspor-Sivasspor

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

19.00 Gaziantep FK-Karagümrük

19.00 Başakşehir-Galatasaray

21 Eylül Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Hatayspor

3. HAFTA

25 Eylül Cuma

20.00 Karagümrük-Başakşehir

26 Eylül Cumartesi

13.30 Kayserispor-BB Erzurumspor

16.00 Hatayspor-Kasımpaşa

16.00 Göztepe-Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

27 Eylül Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Alanyaspor

16.00 Sivasspor-Ankaragücü

16.00 Konyaspor-Beşiktaş

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe

28 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor-Denizlispor

4. HAFTA

2 Ekim Cuma

20.00 Ankaragücü-Kayserispor

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

3 Ekim Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor

16.00 BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor

16.00 Başakşehir-Göztepe

19.00 Fenerbahçe-Karagümrük

4 Ekim Pazar

13.30 Denizlispor-Konyaspor

16.00 Alanyaspor-Hatayspor

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 21:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı açıklandı - Son Dakika

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