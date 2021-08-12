Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

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