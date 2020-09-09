Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Cuma günü başlayacak olan Süper Lig 2020/21 sezonunda ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın dev maçında, Ali Şansalan düdük çalacak.
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