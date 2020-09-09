Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler, Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasını ise Bahattin Şimşek yönetecek.

ŞAMPİYONLARIN MAÇININDA GÖREV METE KALKAVAN'IN

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor ile Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir mücadelesinde de Mete Kalkavan görev yapacak.

Süper Lig'de ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemlerin tamamı şöyle;