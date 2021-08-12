Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Beşiktaş- Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
14 Ağustos Cumartesi:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük- Gaziantep: Cüneyt Çakır
21.45 Altay- Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor- Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 Ağustos Pazartesi:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 Demir Grup Sivasspor- İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor- Galatasaray: Erkan Özdamar
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor