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Süper Lig'de ilk haftanın ardından - Son Dakika

Süper Lig'de ilk haftanın ardından

17.08.2021 10:29
Süper Lig'de ilk haftanın ardından, System.String[]

Haftanın olayı: Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan gerilimDört büyükler hata yapmadıSivasspor'un yenilmezlik serisi sona erdiYeni transferlerden 13 golİlk hafta sonunda 2 teknik adam ile yollar ayrıldıSezer AFŞAR / - Süper Lig'de 2021-2022 sezonu oynanan ilk hafta maçları ile başladı.

Haftanın olayı: Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan gerilim

Dört büyükler hata yapmadı

Sivasspor'un yenilmezlik serisi sona erdiYeni transferlerden 13 golİlk hafta sonunda 2 teknik adam ile yollar ayrıldı

Sezer AFŞAR/ - Süper Lig'de 2021-2022 sezonu oynanan ilk hafta maçları ile başladı. Dört büyükler sezonun açılış haftasında hata yapmazken, haftaya GZT Giresunspor - Galatasaray mücadelesinde Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan gerilim damga vurdu.Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Son şampiyon kendi sahasında rakibini 3-0 mağlup ederek sezona başlarken oynanan 10 karşılaşmada 26 gol atıldı ve 2.6 gol ortalaması yakalandı. Oynanan 10 karşılaşmada deplasman ekipleri 5 kez sahadan galip ayrılırken 2 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük ve Altay ise evinde galip gelmeyi başaran takımlar oldu.HAFTANIN OLAYI: MARCAO İLE KEREM AKTÜRKOĞLU ARASINDA YAŞANAN GERİLİMSüper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında GZT Giresunspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 62'nci dakikasında sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Marcao, kendi yarı sahasından koşarak geldi ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı, daha sonra ise genç oyuncuya yumruk savurdu. Brezilyalı oyuncuyu araya giren takım arkadaşları sakinleştirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.DÖRT BÜYÜKLER HATA YAPMADISüper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile giren dört büyükler, ilk haftayı kayıpsız kapatmayı başardı. Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, Trabzonspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1, Galatasaray deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0, son şampiyon Beşiktaş ise kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 ile geçmeyi başardı.SİVASSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİSüper Lig'de bu hafta oynanan karşılaşmalarda deplasmanda galip gelen 5 takımdan biri olan İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisine son verdi. Rakibini 88'inci dakikada Sokol Cikalleshi'nin attığı golle 1-0 mağlup eden Konyaspor, Sivasspor'un geçtiğimiz yıldan süregelen ligdeki 19 maçlık yenilmezlik serisini bitirmeyi başardı. Sivasspor, Konyaspor mağlubiyetinden önce 31 Ocak tarihinde deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.YENİ TRANSFERLERDEN 13 GOLSüper Lig'in yaz transfer döneminde takımların kadrolarına kattığı oyunculardan 12 tanesi, takımlarının formasıyla ligde çıktıkları ilk maçta gol sevinci yaşamayı başladı. Bu oyuncuların isimleri şu şekilde:  Ahmed Musa, Aleksandar Pesic (Karagümrük), Angelo Sagal (Gaziantep FK), Daouda Bamba (2), Thaciano (Altay), Saba Lobjanidze (Hatayspor), Valentin Eysseric (Kasımpaşa), Christian Borja (Alanyaspor), Dino Arslanagic (Göztepe), Gervinho, Marek Hamsik (Trabzonspor), Aleksandru Cicaldau (Galatasaray)İLK HAFTA SONUNDA 2 TEKNİK ADAM İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan ilk hafta geride kalırken iki Süper Lig ekibi, teknik direktörü ile yollarını ayırma kararı aldı. Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklarken, Yukatel Kayserispor da deneyimli teknik adam Yalçın Koşukavak'ın görevine son verdi.


Süper Lig'de ilk haftanın ardından
Süper Lig'de ilk haftanın ardından
Süper Lig'de ilk haftanın ardından
Süper Lig'de ilk haftanın ardından

Spor Toto Süper Lig, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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