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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

46 dakika önce

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler ile VAR hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler ile VAR hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ve VAR hakemleri şöyle:
16 Ağustos Cuma 20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen, VAR: Ali Palabıyık
17 Ağustos Cumartesi 19.15 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek, VAR: Ali Şansalan 21.45 DG Sivasspor - Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu, VAR: Koray Gençerler 21.45 İM Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu, VAR: Halis Özkahya
18 Ağustos Pazar 19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu, VAR: Özgür Yankaya 19.15 Göztepe - Antalyaspor: Zorbay Küçük, VAR: Suat Arslanboğa 21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cüneyt Çakır, VAR: Mete Kalkavan 21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek, VAR: Fırat Aydınus
19 Ağustos Pazartesi Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler, VAR: Yaşar Kemal Uğurlu
(İHA)
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:00 Kaynak: İHA
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