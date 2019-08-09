Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
46 dakika önce
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler ile VAR hakemleri açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:00 Kaynak: İHA
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler ile VAR hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu
'nun atamalarına göre 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ve VAR hakemleri şöyle:
16 Ağustos Cuma 20.30 Yukatel Denizlispor
- Galatasaray
: Abdulkadir Bitigen, VAR: Ali Palabıyık
17 Ağustos Cumartesi 19.15 Gençlerbirliği
- Çaykur Rizespor
: Bahattin Şimşek
, VAR: Ali Şansalan
21.45 DG Sivasspor
- Beşiktaş
: Mustafa Öğretmenoğlu
, VAR: Koray Gençerler
21.45 İM Kayserispor
- Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu, VAR: Halis Özkahya
18 Ağustos Pazar 19.15 Konyaspor
- MKE Ankaragücü
: Bülent Birincioğlu
, VAR: Özgür Yankaya
19.15 Göztepe - Antalyaspor
: Zorbay Küçük, VAR: Suat Arslanboğa
21.45 Kasımpaşa
- Trabzonspor
: Cüneyt Çakır
, VAR: Mete Kalkavan
21.45 Yeni Malatyaspor
- Medipol Başakşehir
: Hüseyin Göçek
, VAR: Fırat
Aydınus
19 Ağustos Pazartesi Fenerbahçe
- Gazişehir Gaziantep
: Arda Kardeşler
, VAR: Yaşar Kemal
Uğurlu
(İHA)
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