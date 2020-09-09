Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligde 13 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan