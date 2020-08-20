Süper Lig'de ilk kademenin lideri Fenerbahçe - Son Dakika

Süper Lig'de ilk kademenin lideri Fenerbahçe

Turkcell Süper Lig'in ilk kademesi Bursa'da sona erdi.

Süper Lig'de ilk kademenin lideri Fenerbahçe, System.String[]
Turkcell Süper Lig'in ilk kademesi Bursa'da sona erdi. Yapılan 20 yarışma sonrasında erkekler ve kadınlarda Fenerbahçe, ENKA'nın önünde liderlikte yer aldı.Bursa'da gerçekleşen Turkcell Atletizm Süper Ligi ilk kademe yarışmalarının ikinci gününde Fenerbahçe'nin milli sırıkçısı Ersu Şaşma, Bursa'da kendisine ait U23 Türkiye rekorunu geliştirdi. Geçen yıl aynı pistte 5.50 ile rekor kıran Ersu, bu kez 5.51 atladı ve rekoruna bir santimetre ekledi.Fenerbahçe, erkekler müsabakalarında sekiz puan farkla tamamladığı ilk günün ardından ikinci günde de üstünlüğünü koruyarak ikinci kademe öncesi ENKA'ya 143-137 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertlilerin ikinci gündeki birincilikleri Ramil Guliyev (200m), Aras Kaya (3000m), Hilal Yego (3000m engelli), Emin Öncel (cirit atma) ve Ersu Şaşma'dan (sırıkla atlama) geldi.Kadınlar Ligi'nde ise iki favori ekip arasındaki mücadele çok daha yakın geçti. Fenerbahçe, 20 yarış sonrasında 148 puan toplarken, ENKA 146 puanla ikinci, Beşiktaş da 110 puanla üçüncü oldu. İkinci günde beş branşta ENKA, beş branşta ise Fenerbahçeli atletler birincilik elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Bursa'da çok verimli ve anlamlı iki günü geride bıraktıklarını kaydetti. Mesure Tutku Yılmaz ve Ersu Şaşma'nın rekorlarına değinen Başkan Çintimar, federasyon olarak sporcuların antrenman seviyesini yüksek tutmayı sağladıklarını belirtti. Amacın Türkiye atletizminin devamını sağlayabilmek olduğunu vurgulayan Başkan Çintimar, olimpiyatta hedefledikleri 40 kota için sporcuların gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Fenerbahçe, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 23:57

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de ilk kademenin lideri Fenerbahçe - Son Dakika Spor
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