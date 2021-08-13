Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk düdüğü Beşiktaş- Rizespor maçında çalacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlıyor. Bu karşılaşmanın hakem ekibi de belli oldu.

DÜDÜK ZORBAY KÜÇÜK'TE

Karşılaşmada birinci hakem Zorbay Küçük, yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem Burak Pakkan oldu. VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da Yakup Özhan görev alacak.

Muhtemel ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Salih, Gökhan Töre, Atiba, Larin, Kenan

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy

Stat: Vodafone Park

Tarih: 13 Ağustos 2021 Cuma (Bugün)

Saat: 20.30

Yayın: Bein Sports 1