Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk düdüğü Beşiktaş- Rizespor maçında çalacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlıyor. Bu karşılaşmanın hakem ekibi de belli oldu.
Karşılaşmada birinci hakem Zorbay Küçük, yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem Burak Pakkan oldu. VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da Yakup Özhan görev alacak.
Muhtemel ilk 11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Salih, Gökhan Töre, Atiba, Larin, Kenan
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy
Stat: Vodafone Park
Tarih: 13 Ağustos 2021 Cuma (Bugün)
Saat: 20.30
Yayın: Bein Sports 1
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu - Son Dakika Spor