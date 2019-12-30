Süper Lig'de ilk yarının 'En'leri

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarı istatistik bilgileri yayınlandı. Federasyondan yapılan ve kalem kalem ele alınan verilere göre, ligin ilk yarısında evinde en çok galibiyeti 8 maçla DG. Sivasspor aldı. Evinde ligin ilk yarısında en az galibiyet sevincini ise 1'er maçla Antalyaspor, Kayserispor, Ankaragücü ve Konyaspor yaşadı. Sezonun ilk yarısında deplasmanda en çok 3 puanla dönen takımlar ise 4'er maçla Başakşehir, Trabzonspor ve Denizlispor oldu.



Krallık yarışında zirvede Sörloth ve Cisse var



Süper Lig'in ilk devresinde 17 hafta boyunca takımlar 445 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon amansız bir yarışa sahne olan gol krallığında ise zirvede 12 golle Trabzonspor'dan Alexander Sörloth ve Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse yer alıyor. Bu iki oyuncuyu 11 golle Gençelerbirliği'nden Stancu ve 10'ar golle Yeni Malatyaspor'dan Jahovic ile Fenerbahçe'den Vedat Muriqi izliyor. Ligin ilk devresinde atılan 445 golün 65'i kafa 315'i ayak, 46'u ise penaltıdan gelirken, 16 golü de oyuncular kendi kalesine attı.



En çok gol sevinci uzatmalarda yaşandı



445 golün atıldığı sezonun ilk yarısında en çok gol sevinci uzatmalarda yaşandı. Süper Lig ekipleri, uzatma dakikalarında 34 gol buldu. Öte yandan 60. dakikada da sezonun ilk yarısında takımlar 10 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk devresinde oynanan mücadelelerin 46. dakikalarında ise hiç gol sesi çıkmadı.



En çok kızaran takım Gençlerbirliği oldu



Ligin ilk devresinin en gollü haftası 37 golle 17. hafta olurken, en az gol sevinci ise 18 golle 1, 10 ve 12. haftalarda yaşandı. Sezonun ilk yarısında 728 sarı kart 50 de kırmızı kart çıktı. En çok kırmızı kart 8 ile 11. haftada yaşanırken, en çok sarı kart ise 7. haftada 59 kez gösterildi. Sezonun ilk yarısında en çok sarı kartı 50 kartla Beşiktaş ve Kasımpaşa gördü. En çok kızaran takım ise 6 kartla Gençlerbirliği oldu.



En az hamleyi Alanyaspor yaptı



Öte yandan 18 kulübün teknik adamları, 17 hafta boyunca tam 893 kere hamle için kulübelerine başvurdu. Sezonun ilk yarısında en çok değişiklik yapan takım 51 hamle ile Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, DG Sivasspor ve Galatasaray oldu. Kulübeye en az başvuran takım ise 47 hamle ile Aytemiz Alanyaspor oldu.