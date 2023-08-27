Süper Lig\'de Kayserispor, Samsunspor\'u 2-1 Mağlup Etti

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Ligin yeni ekibi Samsunspor kozlarını paylaştı. RHG Enerjitürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.
Ev sahibi Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Thiam attı. Samsunspor'un golü ise 21. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.
Konuk ekipte Taylan Antalyalı 62. dakikada sakatlanarak oyundan alınırken oyuncunun ayağında kırık şüphesi olabileceği belirtildi.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 5'e yükseltti. Samsunspor ise 1 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Kayserispor Antalyaspor deplasmanına giderken Samsunspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
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