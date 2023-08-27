Süper Lig'de Kayserispor, Samsunspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

Süper Lig'de Kayserispor, Samsunspor'u 2-1 Mağlup Etti

Süper Lig\'de Kayserispor, Samsunspor\'u 2-1 Mağlup Etti
Son Güncelleme: 27.08.2023 21:59

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında ev sahibi Kayserispor, Samsunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Thiam attı. Samsunspor'un tek golünü ise 21. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Bu sonuçla Kayserispor puanını 5'e yükseltti, Samsunspor ise 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Ligin yeni ekibi Samsunspor kozlarını paylaştı. RHG Enerjitürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.

GOLLER İLK YARIDA

Ev sahibi Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Thiam attı. Samsunspor'un golü ise 21. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.

TAYLAN SAKATLANDI

Konuk ekipte Taylan Antalyalı 62. dakikada sakatlanarak oyundan alınırken oyuncunun ayağında kırık şüphesi olabileceği belirtildi.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 5'e yükseltti. Samsunspor ise 1 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Kayserispor Antalyaspor deplasmanına giderken Samsunspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

Kayserispor, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Süper Lig'de Kayserispor, Samsunspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de Kayserispor, Samsunspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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