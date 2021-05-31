Gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı yeni sezonda çözmek isteyen Fenerbahçe'de herkes Vedat Muriqi isminde hemfikir olmuştu. Ortaya atılan son iddia ise sarı-lacivertlilerin dünyasını başına yıkacak cinsten.
A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında açıklamalarda bulunan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Muriqi'in Galatasaray'a gitmek istediğini belirtirken, "Fenerbahçe'den giderken, başkanla kırgın ayrıldılar. Lazio, Muriqi'i bırakır mı, orası belirsiz" dedi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor - Son Dakika Spor