Süper Lig'de kritik hafta! Başakşehir'in konuğu Galatasaray olacak...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

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