Süper Lig'de kritik hafta! Başakşehir'in konuğu Galatasaray olacak... - Son Dakika

Süper Lig'de kritik hafta! Başakşehir'in konuğu Galatasaray olacak...

Ligde haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Ligde haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

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Haftanın öne çıkan mücadelesinde lider Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 28 Haziran Pazar günü oynanacak maçta ilk düdük saat 21.00'de çalacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. haftanın müsabaka programı şöyle:


Yarın:


21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)


27 Haziran Cumartesi:


18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)


21.00 Trabzonspor- MKE Ankaragücü (Medical Park)


21.00 Göztepe- Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)


28 Haziran Pazar:


18.30 Demir Grup Sivasspor- Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)


18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)


21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)


21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)


29 Haziran Pazartesi:


21.00 Gençlerbirliği- Kasımpaşa (Eryaman)


Vodafone Park, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:20 

Son Dakika Spor Süper Lig'de kritik hafta! Başakşehir'in konuğu Galatasaray olacak... - Son Dakika Spor
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