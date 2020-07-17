Süper Lig'de kritik hafta! Şampiyon belli olabilir... - Son Dakika

Süper Lig'de kritik hafta! Şampiyon belli olabilir...

Şampiyonluk ile kümede kalma heyecanın üst seviyede yaşandığı Süper Lig'de 33. hafta yarın oynayacak 2 maç başlayacak.

Şampiyonluk ile kümede kalma heyecanın üst seviyede yaşandığı Süper Lig'de 33. hafta yarın oynayacak 2 maç başlayacak.

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Ligde yarın saat 21.00'de başlayacak karşılaşmalarda Galatasaray sahasında Göztepe, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımların maçları ile Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.


Medipol Başakşehir şampiyonluğa çok yakın


Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında, küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.


En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde bulunan turuncu-lacivertli ekip, Kayseri temsilcisi karşısından istediği sonucu alması halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olma başarısını gösterecek.


Birden fazla takım düşebilir


Süper Lig'de 33. hafta maçlarının sonucuna göre birden fazla takım lige veda edebilir.


Ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü'nün yanı sıra alınacak sonuçlara göre bir ekip daha küme düşebilir.


Ayrıca bu haftaki maçların skorlarına göre küme düşecek 3 takım da son haftaya kalabilir.


Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek


Süper Lig'in 33. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak.


Ligde 56 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım ile 50 puanla yedinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Vodafone Park'ta karşıya gelecek.


Haftanın programı


Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:


18 Temmuz Cumartesi:


21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)


21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)


19 Temmuz Pazar:


21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)


21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)


21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)


21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)


21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)


21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)


21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)


Puan durumu


Süper Lig'de 33. hafta maçları öncesinde oluşan puan durumu şöyle:


Takımlar O G B M A Y AV P


1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 32 19 9 4 62 31 31 66


2. TRABZONSPOR 32 17 11 4 71 37 34 62


3. DEMİR GRUP SİVASSPOR 32 16 9 7 52 35 17 57


4. BEŞİKTAŞ 32 17 5 10 54 40 14 56


5. GALATASARAY 32 14 10 8 50 34 16 52


6. AYTEMİZ ALANYASPOR 32 14 9 9 57 35 22 51


7. FENERBAHÇE 32 14 8 10 55 43 12 50


8. GAZİANTEP FK 32 10 12 10 46 48 -2 42


9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 32 10 11 11 38 50 -12 41


10. GÖZTEPE 32 10 9 13 40 45 -5 39


11. KASIMPAŞA 32 11 6 15 48 54 -6 39


12. GENÇLERBİRLİĞİ 32 9 9 14 39 51 -12 36


13. YUKATEL DENİZLİSPOR 32 9 8 15 31 46 -15 35


14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 32 7 12 13 30 46 -16 33


15. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 32 8 8 16 44 47 -3 32


16. ÇAYKUR RİZESPOR 32 9 5 18 34 54 -20 32


17. HES KABLO KAYSERİSPOR 32 8 8 16 39 69 -30 32


18. MKE ANKARAGÜCÜ 32 6 11 15 30 55 -25 29


Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:41 

Son Dakika Spor Süper Lig'de kritik hafta! Şampiyon belli olabilir... - Son Dakika Spor
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