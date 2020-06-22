Süper Lig'de kritik randevu! Alanyaspor ile Trabzonspor'un iddaa oranları...

Bu bir ilandır
ALANYASPOR - TRABZONSPOR
Salgın arasından dönüşte Başakşehir'e 2-0 kaybeden Alanyaspor, kupa yarı final rövanş maçında Antalyaspor'a patladı ve 4-0'lık galibiyetle moral depoladı.
İstanbul'daki maçta düşük performans sergileyen Papiss Demba Cisse, Antalya'daki kupa maçında ise hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu. 2 asist yapan Tasos Bakasetas da klasını konuşturdu...
Trabzonspor ise önce ligde Göztepe'yi İzmir'de 3-1'le geçti, ardından da İstanbul'da Fenerbahçe'yi aynı skorla kupa dışına itmeyi başardı.
Bordo mavili ekibin Alanya kafilesinde Yusuf Sarı ve Anthony Nwakaeme sakatlıkları sebebiyle yer almazken, takımla birlikte deplasmana giden kaptan Jose Sosa'nın durumu maç saatinde netleşecek.
%61'lik kesim salgın dönüşünü 3-1'lik galibiyetlerle yapan bordo-mavili ekibe güveniyor...
Türk futbolunun yükselen teknik direktörü: Erol Bulut...