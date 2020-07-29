Süper Lig'de küme düşme kalktı, 2020-2021 sezonu 21 takımla oynanacak

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı, 2020-2021 sezonu 21 takımla oynanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkezinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilediği alanlardan birinin de spor olduğunu belirterek, şöyle konuştu.

"Bu sürecin etkilediği alanlardan biri de spor. Organizasyonların ertelendiği bir süreçle karşı karşıya kaldık. Federasyon yönetimi ve paydaşların iş birliği sayesinde bu süreci bitirme noktasına geldik. Fedakarlık ortaya koyan ve başarıyla sonuçlandıran federasyon yönetimini ve herkesi kutluyorum. Her gün zirveye oynama iddiasıyla her alanda geliştireceğimiz projelerimiz var. Cumhurbaşkanımızın sporcuyu değerli gören anlayışıyla 18 yılda gelinen nokta çok önemli. Bu salgın süreci başından beri spor camiası olarak fırsata dönüştürme niyetimiz olduğunu ortaya koyduk. Bunu fırsata dönüştürme noktasında avantaj yakaladık. Federasyonumuzun ev sahipliğindeki toplantıda, Süper Lig'den amatörlere kadar tüm paydaşların yarınlarını kurtarmak ve vizyonlarını geliştirmek ve iddiasını daha güçlü ortaya koyma adına önemli kararlar alındı. Hayırlar getirmesini diliyorum."

Kulüpler Birliği Vakfının ligden düşmenin kaldırılması yönündeki tavsiye kararının kendisini duygulandırdığını söyleyen Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Dün Kulüpler Birliği Vakfı bir toplantı gerçekleştirdi. Duygulandıran ve mutlu kılan bir tablo söz konusuydu. Kulüplerin dayanışma ruhu sporda ve her alanda birlik beraberliğini ortaya koydu. 'Düşenin dostu olmaz' anlayışını elinin tersiyle iten kulüplerimizi kutluyorum. Federasyonumuzun hayranlıkla izlemiş olduğu kararlarla Türk sporunun yarınları için rekabeti ortaya koyma adına yeni yetenekleri Türk sporuna kazandırma adına hayırlı olacaktır. BAL Ligi'ndeki kulüplerimizin de bir üst lige çıkması noktasındaki kararları, illerimize, ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum."

Nihat Özdemir: "Düşme olmayacaktır"

Kasapoğlu'nun ardından söz alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfının aldığı tavsiye kararını yönetim kurulu toplantısında değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kulüpler Birliği Vakfı dün bir toplantı yaptı. Bu toplantı sonunda Başkan Sepil, 18 Süper Lig ve Süper Lig'e yeni çıkan 2 kulübün temsilcileriyle Süper Lig 2019-2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik tavsiye kararı aldıklarını açıkladı. Sayın Sepil, tavsiye kararlarını yazılı bir dilekçeyle yönetim kurulumuza sunmuştur. Liglerimizi başlatmadan önce puan sıralamasındaki son 7 takımımız da aynı talepte bulunmuştu. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla aldığımız karar ligleri oynatarak tamamlamak ve kalan 8 haftada haksız bir rekabete yol açmamaktı. Süper Lig'i tamamladık. Kulüplerimizin pandemi sürecindeki iyi niyeti ve fedakarlığını yinelemek isterim. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki teknik direktörlere, futbolculara bir kez daha teşekkür ediyorum. Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini bugün değerlendirdik. Pandemi süreci ve sonrasındaki etkilerini detaylarıyla konuştuk. Yönetim Kurulu oy birliği ile alınan karara göre Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunda düşme olmayacaktır. Süper Lig 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanacaktır. Sezon sonunda 4 takım ligden düşecek ve şimdilik olmak kaydıyla 2021-2022 sezonundan itibaren 20 takım ile oynanmaya devam edecektir."

Yeni yabancı kuralına 1 yıl erteleme

Yeni yabancı kuralı ile ilgili de 1 yıllık ertelemenin söz konusu olduğunu aktaran Özdemir, "Kulüpler Birliği Vakfının başka bir tavsiye kararı, yönetim kurulumuzun aldığı ve önümüzdeki 3 sezonu kapsayan yabancı oyuncu ve oyuncu uygunluğu kuralının 1 yıl ertelenme talebi vardı. Bu talebi de değerlendirdik. Oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda değişiklik 2020-2021 sezonundan itibaren değil 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacaktır." şeklinde konuştu.

Diğer liglerle ilgili durumları da açıklayan Özdemir, "Gelecek sezon TFF 1. Lig 18 takım, TFF 2. Lig 39 takım ile oynanacaktır. BAL Ligi'nde gruplarında şampiyon olan ile aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım Siirt İl Özel İdaresispor, Ceyhanspor, Isparta 32spor, Kahraman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköy Futbol Yatırımları, Adıyaman 1954 Spor TFF 3. Lig'de mücadele edecektir. TFF 3. lig 4 gruptan oluşacak toplam 67 takımla oynanacaktır. Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması doğal olarak gelir dağılımında farklılık, maç sayılarının artması ve fikstür sıkışıklığına da yol açacaktır. Diğer detayları revize edeceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Takım harcama limitlerini 4 Ağustos tarihinde açıklayacaklarını söyleyen Özdemir, "Takım harcama limitleri 4 Ağustos tarihinde transferin ilk gününde açıklanacaktır. Limitlerin açıklanmasından sonra Kulüpler Birliği icra kurulu, lisans kurulu ile bir araya gelecek ve çalışmalar yapacaklardır. Tüm kararların Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Sepil: "Kararların Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil de yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Türk futbolunda zor bir süreçten geçtik. Ligler uzun süre ertelendi ve ardından başladı. Ciddi bir kaza olmadan bu süreci kapattık. Bu senenin en büyük kazancı belki de bu oldu. Bu süreç her anlamda zor oldu. Bunu hep birlikte başardık ve süreci bitirdik. Sadece Süper Lig kulüplerini değil diğer kulüpleri de kutluyorum. Bu süreci böyle atlatmak hepimiz için önemliydi. Dün bir toplantı yaptık. Bu toplantıda Türk futbolunun önünde olan birçok önemli konuyu tartıştık. Bunların en önemlisi Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü takımlarının bir talebi vardı. Bu talepleri pandemi sürecinde oluşan zorluklardan dolayı bu sene liglerde düşmenin kaldırılmasıydı. Arkadaşlarımızı dinledik ve bunun sonucunda da tüm kulüplerin ortak görüşü olarak federasyona bu sene liglerden düşmenin kaldırılması tavsiye kararını ulaştırdık. Onun yanında diğer 4 önemli konu vardı. Tüm konuları birlikte tartıştık. Karar veren TFF'dir, yetki onlardadır. Bizim görüşlerimizi detaylı olarak konuştuk. Yabancı konusunda da bir yıl erteleme talep etmiştik. Bu da yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Süper Lig kulüpleri için önemliydi, teşekkür ederiz. Alınan kararların Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni ediyorum."