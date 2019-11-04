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Süper Lig'de liderlik yarışında en az puanlı sezon!

6 saat önce

Süper Lig'de 10. haftalar itibarıyla liderlik yarışında son yılların en düşük puanlı sezonu yaşanıyor.

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Süper Lig'de 10. haftalar itibarıyla liderlik yarışında son yılların en düşük puanlı sezonu yaşanıyor.


Çekişmeli başlayan ve "dört büyük" olarak değerlendirilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un şu ana kadar önemli puan kayıpları yaşadığı ligde Aytemiz Alanyaspor, 10. haftayı 19 puanla zirvede bitirdi.


Aytemiz Alanyaspor, üç puan sisteminin uygulanmaya başlandığı 1987-1988 sezonundan itibaren oynanan son 33 sezonda 10. haftalar itibarıyla en az puanı toplayan lider olarak kayıtlara geçti.


Üç puanlı sistemde 10. haftalar dikkate alındığında Aytemiz Alanyaspor'dan önce en az puan toplayan lider 20 puanla 2014-2015 sezonunda Beşiktaş olmuştu.


- En çok puanı Beşiktaş ve Fenerbahçe topladı


Süper Lig'de 3 puanlı sistemde 10. haftalar bazında en fazla puanı Fenerbahçe ve Beşiktaş topladı.


Beşiktaş 2003-2004'te, Fenerbahçe ise 2004-2005 sezonunun ilk 10 haftasında hanesine 28 puan yazdırdı.


Üç puanlı sistemde Galatasaray 10, Beşiktaş 7, Fenerbahçe 6, Trabzonspor 4, Medipol Başakşehir 2, Kocaelispor, Bursaspor, Manisaspor ve Aytemiz Alanyaspor ise birer kez 10. haftayı lider tamamladı.


- Anadolu takımları 9 sezon sonra zirvede


Süper Lig'de 10. haftalar itibarıyla 9 sezon sonra ilk üç sırada Anadolu takımları yer aldı.


Ligde Aytemiz Alanyaspor 19 puanla liderlik koltuğunda otururken, Demir Grup Sivasspor 18 puanla ikinci sırada bulunuyor. 17 puan toplayan BtcTurk Yeni Malatyaspor ise averajla üçüncü basamağa yerleşti.


Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda Bursaspor 10. haftayı lider, Trabzonspor ikinci, Kayserispor ise üçüncü sırada bitirmişti.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:57 
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