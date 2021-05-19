Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüpleri, 19 Mayıs'ı kutladı

Süper Lig kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin tarihi açısından hayati bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'da başlattığı İstiklal Mücadelesi'nin dört yıl sonra zaferle sonuçlanarak cumhuriyetin ilanı ile taçlandığını vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı' büyük bir coşkuyla ve gururla nesilden nesile kutlanmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimizin istikbali olan gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, korumak ve yüceltmek üzere bizlere emanet edilen cumhuriyetimizin banisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyorum."

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'mızın 102'inci yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusunu, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün mesajında,"19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı gündür. Bugün, Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi sayılan 19 Mayıs 1919'un 102. yıldönümünü yaşıyoruz..." ifadeleri kullanıldı.

"Türk milleti olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere vermiş olduğu bu sorumluluk ve göreve sahip çıkmak hepimizin en ulvi görevidir." denilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz' sözleriyle milli mücadele sürecinin başladığı bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan etmiş ve ulusumuzun geleceğine; Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık düzeyine taşıma, birlik ve beraberlik düşüncesini gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu vermiştir. Bu bağlamda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 102. yıldönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için mücadele etmiş tüm şehitlerimizin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Milletimizin haklı mücadelesinin başladığı günün 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizi anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." denildi.

Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük kulüpleri de sosyal medya hesaplarından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun." paylaşımında bulundu.