Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı

Süper Lig'de büyük heyecan 13 Ağustos'ta Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Sezon öncesi şampiyonluk için iddaa oranları belli olurken Fenerbahçe favori olarak gösterildi. Son şampiyon Beşiktaş ise 2. sırada yer aldı.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun favorisi Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ipini göğüslemesine 3.00 oran verilirken geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'a 3.10 oran verildi. İstanbul'un 3 devi içinde Galatasaray 3.40 oranla şampiyonluğa en uzak aday olarak değerlendirildi. Kadrosuna dünya yıldızlarını katan Adana Demirspor'un oranının 150.00 olması ise dikkat çekti.
Süper Lig şampiyonluk oranları şöyle:
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