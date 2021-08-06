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Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı - Son Dakika

Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı

06.08.2021 15:44

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala şampiyonluk oranları netleşti. Buna göre şampiyonluğu favorisi gösterilen Fenerbahçe'ye 3.00 oran verildi. Sarı-lacivertlilerin hemen ardından 3.10 oranla Beşiktaş gelirken Galatasaray'a ise 3.40 oran verildi.

Süper Lig'de büyük heyecan 13 Ağustos'ta Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Sezon öncesi şampiyonluk için iddaa oranları belli olurken Fenerbahçe favori olarak gösterildi. Son şampiyon Beşiktaş ise 2. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun favorisi Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ipini göğüslemesine 3.00 oran verilirken geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'a 3.10 oran verildi. İstanbul'un 3 devi içinde Galatasaray 3.40 oranla şampiyonluğa en uzak aday olarak değerlendirildi. Kadrosuna dünya yıldızlarını katan Adana Demirspor'un oranının 150.00 olması ise dikkat çekti.

Süper Lig şampiyonluk oranları şöyle:

  • Fenerbahçe - 3.00
  • Beşiktaş - 3.10
  • Galatasaray - 3.40
  • Trabzonspor - 5.00
  • Başakşehir - 15.00
  • Sivasspor - 30.00
  • Alanyaspor - 50.00
  • Karagümrük - 150.00
  • Adana Demirspor - 150.00
Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı

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Son Dakika Spor Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı - Son Dakika Spor


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