Süper Lig'de perde açılıyor - Son Dakika

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu yarın oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçıyla start alacak.
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlayacak. Sezonun açılış mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Galatasaray ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ile, Fenerbahçe de Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile Malatya'da oynayacak. Başakşehir de evinde Alanyaspor ile mücadele edecek.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta programı şöyle:
Yarın
20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
14 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
21.45 Altay - Kayserispor
21.45 Hatayspor - Kasımpaşa
15 Ağustos Pazar
19.15 Medipol Başakşehir - Alanyaspor
21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazartesi
19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
19.15 Sivasspor - Konyaspor
21.45 Giresunspor - Galatasaray
(Oğuzhan Ort/İHA)
Kaynak: İHA
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