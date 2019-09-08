Süper Lig'de program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 4. haftadan ilk yarının 17. ve son haftasına kadar olan maç programını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre ilk yarıda kalan 14 maçın programı şöyle:
4. hafta:
13 Eylül Cuma:
20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
14 Eylül Cumartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
15 Eylül Pazar:
17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman Stadyumu)
17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
5. hafta:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
16.30 Gençlerbirliği-Alanyaspor (Eryaman)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
6. hafta
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
17.30 Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
29 Eylül Pazar:
14.00 Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)
7. hafta
4 Ekim Cuma:
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
5 Ekim Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
6 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
16.30 Beşiktaş-Alanyaspor (Vodafone Park)
19.30 Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
8. hafta
18 Ekim Cuma:
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
19 Ekim Cumartesi:
15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
17.30 Trabzonspor-Gazişehir Gaziantep (Medical Park)
20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
20 Ekim Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
9. hafta
25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
17.30 Gazişehir Gaziantep-Alanyaspor (Kalyon)
20.00 Fenerbahçe-Konyaspor (Ülker)
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
10. hafta
1 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
2 Kasım Cumartesi:
15.00 Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
17.30 Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
3 Kasım Pazar:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep (Eryaman)
11. hafta
8 Kasım Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
17.30 Demir Grup Sivasspor-Konyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
20.00 Gazişehir Gaziantep-Galatasaray (Kalyon)
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Trabzonspor-Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)
12. hafta
22 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
23 Kasım Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
20.00 Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediyesi)
24 Kasım Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.30 Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Gazişehir Gaziantep (Antalya)
13. hafta
29 Kasım Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
30 Kasım Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor (Çaykur Didi)
15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
17.30 Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
1 Aralık Pazar:
14.00 Gazişehir Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)
14. hafta
6 Aralık Cuma
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Alanyaspor (Türk Telekom)
8 Aralık Pazar:
14.00 Konyaspor-Gazişehir Gaziantep (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
9 Aralık Pazartesi
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
15. hafta
13 Aralık Cuma:
20.30 Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
15 Aralık Pazar:
14.00 Gazişehir Gaziantep-İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
16. hafta
20 Aralık Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
21 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
17.30 Kasımpaşa-Gazişehir Gaziantep (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova Aziz Kocaoğlu)
22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Alanyaspor (Denizli Atatürk)
20.00 Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
17. hafta
27 Aralık Cuma:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)
29 Aralık Pazartesi:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
16.30 Alanyaspor-Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.30 Gazişehir Gaziantep-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)