Süper Lig'de program değişikliği
30.01.2021 18:29
Süper Lig'in 22. haftasında bugün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının 19. dakikada ertelenmesi nedeniyle Alanya temsilcisinin 2 Şubat'ta yapacağı Hes Kablo Kayserispor müsabakasının da günü değiştirildi.
Süper Lig'in 22. haftasında bugün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının 19. dakikada ertelenmesi nedeniyle Alanya temsilcisinin 2 Şubat'ta yapacağı Hes Kablo Kayserispor müsabakasının da günü değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bugün saat 16.00'da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendiği belirtildi.
Bu müsabakanın yarına ertelenmesi nedeniyle daha önce açıklanan program gereği 2 Şubat Salı günü saat 16.00'da oynanması planlanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor 23. hafta karşılaşması da 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'ya alındı.
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