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Süper Lig'de sahadan çekilmenin cezası nedir, ne olur? Sahadan çekilmenin cezası var mı? - Son Dakika
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Süper Lig'de sahadan çekilmenin cezası nedir, ne olur? Sahadan çekilmenin cezası var mı?

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor- Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de sahadan çekilmenin cezası nedir, ne olur? merak edildi. Peki, Sahadan çekilmenin cezası var mı?

Süper Lig\'de sahadan çekilmenin cezası nedir, ne olur? Sahadan çekilmenin cezası var mı?
19.12.2023 - 22:00,
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Sahadan çekilmenin cezası var mı? Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor- Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de sahadan çekilmenin cezası nedir, ne olur? merak edildi. Peki, Sahadan çekilmenin cezası var mı? Detaylar...

SAHADAN ÇEKİLMENİN CEZASI VAR MI?

Süper Lig'de bir takımın sahadan çekilmesi durumunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kurallarına göre çeşitli cezalar uygulanabilir. Takımın ligden çekilme durumu genellikle ciddi sonuçlara yol açar. Bu durumda takıma yönelik olası cezalar arasında puan silme, para cezası, gelecek sezon liglere katılma yasağı veya daha ağır cezalar olabilir. Bu tür bir durumda, TFF'nin belirlediği kurallara göre cezalar belirlenir ve uygulanır. Her durum, olayın şartlarına ve kurallara uygunluğuna bağlı olarak değişebilir.

DAHA ÖNCE NE CEZA VERİLMİŞTİ?

2016 yılında Eskişehirspor, Göztepe deplasmanında sahadan çekilmişti. O dönem TFF Eskişehirspor'u 3-0 hükmen mağlup sayıp ayrıca eksi 3 puan cezası vermişti.

Süper Lig'de sahadan çekilmenin cezası nedir, ne olur? Sahadan çekilmenin cezası var mı?

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA NE OLDU?

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor 2-1 öndeyken takımı sahadan çekti ve oyunculara "Soyunma odasına gidin" dedi.

Bu kararın ardından İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

Onur BAYRAM
Sondakika.com - Hukuk
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