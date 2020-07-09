Süper Lig'de şampiyonluk hesapları - Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları

Süper Lig'in bitimine 3. hafta kala şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir ve Trabzonspor yalnız kaldı.

Süper Lig'in bitimine 3. hafta kala şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir ve Trabzonspor yalnız kaldı. Bordo-mavililer, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak yarışta büyük bir yara alsa da matematiksel olarak şansını sürdürüyor.

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Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor'un sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir ve Trabzonspor yalnız kaldı. 54 puanda kalan Sivasspor'un matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı. 2019-2020 sezonu şampiyonluğu için Medipol Başakşehir, yarışı en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde götürüyor. Bordo-mavililer sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir yara alsa da şampiyonluk şansı hala devam ediyor.


Trabzonspor evinde yıkıldı


Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalıp, M.Başakşehir ise deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1'le geçince İstanbul ekibi liderlik koltuğuna oturdu. 29. haftada M.Başakşehir'in Galatasaray karşısında 1-1'lik sonuçla puan kaybetmesini, Trabzonspor Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak değerlendiremedi. Bordo-mavililer 31. haftada M.Başakşehir'in sahasında Denizlispor'u 2-0 yendiği haftada sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak lider ile arasındaki puan farkını 4'e çıkmasına engel olamadı. İstanbul temsilcisi, ligin bitimine 3. hafta kalan şampiyonluk yarışında rakibine büyük bir avantaj sağladı.


Şampiyonluk şansı devam ediyor


Trabzonspor'un ligin bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluk şansı hala devam ediyor. Karadeniz ekibi kalan maçlarını tek tek kazanıp M.Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Ortada 9 puanın kaldığı son 3 haftada liderin 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alması halinde Trabzonspor, söz konusu haftaları kayıpsız kapatması durumunda avantajı lehine çevirebilecek.


Kritik 32. hafta


Süper Lig'in 32. haftası şampiyonluk düğümünü büyük oranda çözmeye gebe. Söz konusu haftada M.Başakşehir, Konyaspor deplasmanına gidecek. Bordo-mavililer ise Denizlispor deplasmanında ter dökecek. Lider M.Başakşehir'in Konya deplasmanından eli boş dönmesi, Trabzonspor'un ise Denizli'de kazanması durumunda bordo-mavililer umutlarını gelecek haftaya taşıyacak. Söz konusu haftada Karadeniz ekibinin Denizli'de kaybetmesi, liderin ise Konya'da kazanması halinde aradaki puan farkı 7'ye çıkacak ve İstanbul temsilcisi ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.


Eşit puan ve eşit averajda en çok gol atan takım şampiyon olacak


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre iki takımın da kendi aralarında yaptıkları maçlarda üstünlüğü bulunmuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle biterken Trabzon'da oynanan maç ise 1-1 bitmişti. Deplasmanda çok gol atan takımın üstün sayılmadığı talimatta iki takımın kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ettiği için genel puantajdaki gol averajına bakılacak. Bordo-mavililerin durumu rakibine göre bu alanda daha iyi. 31. hafta itibariyle Trabzonspor'un averajı 35, M.Başakşehir'in ise 32. Averajların aynı olması halinde ise Süper Lig'de en çok gol atan takım şampiyon olabilecek. Söz konusu hafta itibariyle Karadeniz ekibi 70 gol atarken, İstanbul temsilcisi ise 59 gol attı.


İki takımın kalan maçları


Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala lider M.Başakşehir sırasıyla Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor'u evinde ağılayacak olan turuncu-lacivertliler iki maçı ise deplasmanda oynayacak. Trabzonspor ise Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ile evinde oynayacak olan bordo-mavililer iki maçta ise deplasmanda mücadele edecek. - TRABZON

Trabzonspor, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de şampiyonluk hesapları - Son Dakika Spor
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