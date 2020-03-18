Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor...

Süper Lig'de son 8 haftaya girerken, zirvede işler oldukça karıştı! Başakşehir ile 1-1 berabere kalıp ufak bir avantaj elde eden Trabzonspor bir adım öne çıkarken, 8 galibiyetlik seri sonrası 4 puan kaybeden Galatasaray hemen arkasında...
TRABZONSPOR'A 2,65 - GALATASARAY'A 2,90!
18-19 Nisan hafta sonunda oynanacak olan "Galatasaray - Trabzonspor" maçı, büyük ölçüde şampiyonu belirleyecek gibi gözükürken, büyük takımlardan sadece Fenerbahçe ile maçı kalan Sivasspor da sürpriz oranıyla takibe devam ediyor.
Trabzonspor - 2,65
Galatasaray - 2,90
Başakşehir - 2,90
Sivasspor - 13,00
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE GÖZDEN DÜŞTÜ!