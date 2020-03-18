Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor...

Süper Lig'de son 8 haftaya girerken, zirvede işler oldukça karıştı! Başakşehir ile 1-1 berabere kalıp ufak bir avantaj elde eden Trabzonspor bir adım öne çıkarken, 8 galibiyetlik seri sonrası 4 puan kaybeden Galatasaray hemen arkasında...



TRABZONSPOR'A 2,65 - GALATASARAY'A 2,90!



18-19 Nisan hafta sonunda oynanacak olan "Galatasaray - Trabzonspor" maçı, büyük ölçüde şampiyonu belirleyecek gibi gözükürken, büyük takımlardan sadece Fenerbahçe ile maçı kalan Sivasspor da sürpriz oranıyla takibe devam ediyor.



Trabzonspor - 2,65



Galatasaray - 2,90



Başakşehir - 2,90



Sivasspor - 13,00



BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE GÖZDEN DÜŞTÜ!



