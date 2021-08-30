Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde az farkla favori
30.08.2021 21:20
Süper Lig'de 3. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti. Şampiyonluğun favorisi olarak görülen Fenerbahçe'nin oranı 2.95'ten 2.90'a düşerken Beşiktaş'ın oranı 3.00'dan 3.10'a yükseldi. 3 büyüklerin arasından şampiyon olmasına en az şans verilen Galatasaray'ın oranı ise 3.40'tan 3.55'e yükseldi.
Süper Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı 3 puanla kaparken Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 farklı öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu. Bu sonuçların ardından ligde şampiyonluk oranları güncellendi.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ KAFA KAFAYA
Yeni güncellenen oranlara göre Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluk yolunda favori gözüküyor. İddaa'nın güncellenen şampiyonluk oranları şöyle:
ESKİ ORANLAR
Fenerbahçe: 2.95
Beşiktaş: 3.10
Galatasaray: 3.40
Trabzonspor: 3.70
YENİ ORANLAR
Fenerbahçe: 2.90
Beşiktaş: 3.00
Galatasaray: 3.55
Trabzonspor: 3.55
Son Dakika 20:43 Bakan Koca, Mavi kategoriye geçen illeri plaka kodlarıyla paylaştı 20:33 Avrupa Birliği, ABD ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı 19:56 Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 19 bin 557 yeni vaka tespit edildi 19:13 Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi 19:07 Son dakika: Şile İlçe Milli Eğitim Müdüründen ilginç hareket! Saçı maviye boyalı öğrenciye şiir okutmadı 17:55 Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı 17:10 Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor 16:13 Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü