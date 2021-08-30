Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde az farkla favori

Süper Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı 3 puanla kaparken Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 farklı öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu. Bu sonuçların ardından ligde şampiyonluk oranları güncellendi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ KAFA KAFAYA

Yeni güncellenen oranlara göre Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluk yolunda favori gözüküyor. İddaa'nın güncellenen şampiyonluk oranları şöyle:

ESKİ ORANLAR

Fenerbahçe: 2.95

Beşiktaş: 3.10

Galatasaray: 3.40

Trabzonspor: 3.70

YENİ ORANLAR

Fenerbahçe: 2.90

Beşiktaş: 3.00

Galatasaray: 3.55

Trabzonspor: 3.55