Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Sivasspor'a sürpriz oran - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Sivasspor'a sürpriz oran - Son Dakika Spor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Sivasspor'a sürpriz oran

35 dakika önce

İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'a 3.00 oran verilirken Trabzonspor ile Galatasaray ile aynı puanda yer alan Sivasspor'a 10.00 oran verildi.

Süper Lig'de şampiyonluk potasında yer alan takımların maçlarını tamamlamasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'a 3.00 oran verildi. Sivasspor'a 10.00, Beşiktaş'a ise 18.00 oran verildi.

İşte oranlar:

3,00 Trabzonspor

3,00 Galatasaray

3,00 Başakşehir

10,00 Sivasspor

18,00 Beşiktaş

35,00 Fenerbahçe

Geçen haftaki oranlar şu şekildeydi:

Trabzonspor: 3.00

Galatasaray: 3.00

Başakşehir: 3.75

Sivasspor: 7.50

Fenerbahçe: 18.00

Beşiktaş: 18.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Sivasspor'a sürpriz oran
Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:49 
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YORUMLAR (4)
  • Fahri Baba: Fenerbahçe 2.50ydi 35.00 olmuş. Trabzonsporun kupasını çaldıktan sonra o gün bugün yüzü gülmüyor şikecilerin Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Basaksehire yakisir: Galatasaray Taraftariyim ama bu sene son 2 sezon kil payi kacirdigi Sampiyonlugu hakediyor Okan Hocali Basaksehir. Avrupa Liginde en azindan yari final oynar bence. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır


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