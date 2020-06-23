Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışıyor! İşte kalan maçlar... - Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışıyor! İşte kalan maçlar...

Medipol Başakşehir'in MKE Ankaragücü'nü yenerek Ankara'dan 3 puanla dönmesi ve Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor karşısındaki puan kaybı 28. haftada liderliğin yer değiştirmesine neden oldu.

Medipol Başakşehir'in MKE Ankaragücü'nü yenerek Ankara'dan 3 puanla dönmesi ve Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor karşısındaki puan kaybı 28. haftada liderliğin yer değiştirmesine neden oldu. Puanını 59'a yükselten Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un 2 puan önüne geçerek bu sezon ilk kez zirveye yerleşti.

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MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir aynı zamanda 28. haftanın en karlı takımı oldu.


Şampiyonluk yarışında yer alan Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşadıkları haftayı 3 puanla tamamlayan Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un 2, Demir Grup Sivasspor'un 6, Galatasaray'ın 8 puan önüne geçti ve şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.


Medipol Başakşehir ilk peşinde


Ligde 28. haftayı lider tamamlayan turuncu-lacivertli takımın önünde kritik haftalar bulunuyor.


Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray'ı gelecek hafta ağırlayacak Medipol Başakşehir, bir sonraki hafta ise son 10 haftada mağlubiyet yaşamayan Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak. İstanbul ekibi daha sonra ise Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, HES Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.


Trabzonspor'un zorlu 3 haftası


Aytemiz Alanyaspor karşısında son dakikada yediği golle liderlikten olan Trabzonspor, önümüzdeki 3 haftada 3 zorlu karşılaşmaya çıkacak.


İlk olarak ligin son sırasından kurtulma hesapları yapan MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor, daha sonra Galatasaray'la ve üst üste galibiyetler alan Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.


Sivas'ın fikstürü rahat


Demir Grup Sivasspor şampiyonluk yarışı veren takımlar arasında fikstürü en rahat ekip olarak gözüküyor.


Kalan 6 haftada ağırlıklı olarak küme düşmeme tehlikesinden uzaklaşan takımlarla karşı karşıya gelecek Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk hedefi bulunan takımlarla da bir araya gelmeyecek.


29 ve 30. haftalar belirleyici olacak


Yeni tip koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından heyecanı kaldığı yerden devam eden Süper Lig'de 29 ve 30. haftalar ligin geleceğini biraz daha şekillendirecek.


Bu hafta yaşadığı puan kaybıyla hedeften biraz daha uzaklaşan Galatasaray bahsi geçen iki haftada da şampiyonluk yarışına nefes nefese devam eden Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'la karşılacak.


Sarı-kırmızılı takımın bu maçlarda alacağı sonuçlar kalan haftalar için zirveyi de biraz daha şekillendirecek. Galatasaray iki maçtan da galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluk ümitlerini yeniden yeşertecek ve bu maçlar aynı zamanda sarı-kırmızılı ekibin ligdeki kalan maçları adına büyük oranda belirleyici olacak.


Sarı-kırmızılı ekibin yaşayabileceği puan kayıpları ise şampiyonluk ümitlerini iyice solduracak. Galatasaray ligin 29. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak, ardından 30. haftada da Trabzonspor'u Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak.


Ligin 29'uncu haftasında Trabzonspor ve yarışa devam eden Demir Grup Sivasspor da kritik maçlara çıkacak ve iki takım da küme düşmemek için puanlara ihtiyacı olan ekiplerle karşı karşıya gelecek.


Trabzonspor, 24 puanla ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü'nü ağırlarken, Demir Grup Sivasspor, 25 puanla sıralamanın sondan bir önceki basamağında bulunan HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek.


Şampiyonluk yarışında son 6 haftanın fikstürü


Ligde kalan 6 haftada şampiyonluk mücadelesi veren 4 takımın kalan maçları şöyle:


Takımlar 29. Hafta 30. Hafta 31. Hafta 32. Hafta 33. Hafta 34. Hafta


Medipol Başakşehir: Galatasaray Antalyaspor (D) Denizlispor Konyaspor (D) Kayserispor Kasımpaşa (D)


Trabzonspor: MKE Ankaragücü Galatasaray (D) Antalyaspor Denizlispor (D) Konyaspor Kayserispor (D)


Sivasspor: Kayseri Kasımpaşa (D) Yeni Malatyaspor Fenerbahçe (D) Gençlerbirliği Göztepe (D)


Galatasaray: M. Başakşehir (D) Trabzonspor Alanyaspor (D) Ankaragücü (D) Göztepe Antalyaspor (D)


Beşiktaş: Konyaspor Kayserispor (D) Kasımpaşa Malatyaspor (D) Fenerbahçe Gençlerbirliği (D)


Aytemiz Alanyaspor: Göztepe (D) Ankaragücü (D) Galatasaray Antalyaspor (D) Denizlispor Konyaspor (D)


Fenerbahçe: Yeni Malatyaspor Göztepe Gençlerbirliği (D) Sivasspor Beşiktaş (D) Ç. Rizespor


MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Başakşehir, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:41 

Son Dakika Spor Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışıyor! İşte kalan maçlar... - Son Dakika Spor
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