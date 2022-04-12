Süper Lig'de seriler ligin kaderini belirliyor - Son Dakika

Süper Lig'de 32. hafta geride kalırken, futbolseverler keyifli maçlara şahitlik etti. Fenerbahçe ve Antalyaspor'un galibiyet serisi sürerken, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un ise mağlubiyet serisi devam etti.

Süper Lig'de 32. haftada oynanan 10 maçta toplam 30 gol atıldı. 6 ev sahibi, 3 deplasman takımının galip ayrıldığı haftada tek beraberlik Gaziantep FK - Trabzonspor maçında yaşandı. Bordo-mavili ekip uzun süredir liderliğini sürdürürken, son 3 maçta 7 puan kaybetti.

DERBİNİN KAZANANI FENERBAHÇE

Sezonun en önemli maçlarından biri pazar akşamı oynandı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek hem galibiyet serisini sürdürdü hem de ligde 2.'liğe yerleşti. 59 puana ulaşan Fenerbahçe, son 8 maçta 22 puan topladı.

AVRUPA YARIŞI KIZIŞTI

58 puanlı Konyaspor'un Rize'den 2-1 mağlup ayrıldığı haftada Başakşehir ve Adana Demirspor 3 puana ulaşan ekipler oldu. Sahasında Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle olan puan farkını 2'ye indirerek 7. sıraya yükseldi.

ANTALYASPOR'DAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Nuri Şahin yönetimindeki 47 puanlı Antalyaspor, son haftalardaki çıkışını sürdürüyor. Sahasında Hatayspor'u farklı (4-1) mağlup eden kırmızı-beyazlılar üst üste 5. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı. Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sona erdiren Karagümrük de puanını 46'ya yükseltti.

ATEŞ HATTINDA 3 TAKIM KAYBETTİ

Altay'ın Adana Demirspor'a kaybetmesi, Giresunspor'un da Yeni Malatyaspor'u yenmesi ile küme düşme potasında yer alan takımların umutları azaldı. Öte yandan Malatya ekibi, bu mağlubiyetle matematiksel olarak 1. Lig'e düşmeyi garantileyen ilk takım oldu. Konyaspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor alt sıralarda 3 puana ulaşan tek takım olurken, Göztepe ise kötü gidişatını sürdürdü. İzmir temsilcisi sahasında Kayserispor'a kaybederken rakibinin de 5 maçlık mağlubiyet serisi sona ermiş oldu.

BATSHUAYİ'DEN DUBLE

Hatayspor'un Faslı golcüsü Ayoub El Kaabi 15 golle zirvedeki yerini korurken, 14 gollü Umut Bozok ile birlikte haftayı sessiz geçti. Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi haftayı 2 golle kapatırken, bu sezonki 14. golüne ulaştı. Çaykur Rizespor'un galibiyetinde başrol oynayan Joel Pohjanpalo ile 3 ay sonra golle tanışan Karagümrüklü Aleksandar Pesic gol sayısını 13'e çıkaran isimler oldu.

(İsmail Yasin Akçın/ İHA)