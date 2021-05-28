Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı

Hürriyet yazarı Tahir Kum ve gazetenin Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, gündemi sallayacak iddialar ortaya attı. Kum, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin önderliğinde Kulüpler Birliği'nin TFF'ye son 8 haftayla ilgili 'Şike, teşvik' iddialarının araştırılması için mektup gönderdiğini yazdı. Mektubun çıkış noktasının, Ahmet Nur Çebi'nin bazı kulüpleri zan altında bırakan açıklamaları ve bazı başkanlar, yöneticiler ve teknik adamların kaleciler ve hakemlerle ilgili imaları olduğu öğrenildi.

"GALATASARAY UEFA VE TFF'YE BAŞVURDU"

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük ise, Galatasaray'ın Aboubakar ve Hatay futbolcusu Jean Claude Billong arasındaki görüşmesinin incelenmesi için TFF ve UEFA'ya başvurduğunu öne sürdü. Aboubakar'ın Billong'a milli takım sözü verdiği ve sonrasında Hataylı oyuncunun ilk kez Kamerun Milli Takımı'na seçildiği iddiası, Galatasaray'ın gerekçelerinden biri oldu.

İşte o iddialar

MAÇ SONRASI TAKIMDAN GÖNDERİLDİ

Maç sonrası Billong'u takımdan gönderen Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, gerekçesini şöyle anlatmıştı:

"Billong Beşiktaş maçından bir gün önce ayağına dövme yaptırdı. Dövme yapılan futbolcunun bacağı 1 hafta ağrıyor. Her topa sırtına döndü. Birçok pozisyon verdik, goller yedik. Böyle futbolcunun takımda kalmasını istemem. 'Bu adamı gönderelim' dedik. Bunun dışında varsa ekstra bir şey, bilmiyoruz."