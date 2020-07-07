Süper Lig'de son durum nasıl? Son puan durumu...

Ligde haftanın kapanış maçında küme düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi

Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı

ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi

7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış

Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti

13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı

2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış

3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim

Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti

Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü

Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor

Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu