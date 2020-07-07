Süper Lig'de son durum nasıl? Son puan durumu...

Ligde haftanın kapanış maçında küme düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, güçlü rakibini 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattından çıktı. Beşiktaş ise 50 puanla 5. sırada kaldı.
Zorlu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkan lider Medipol Başakşehir, 2-0'lık galibiyet alarak puanını 63'e çıkardı ve koltuğunu korudu.
Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaştı. Bordo-mavili ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak 61 puana yükseldi ve lider Medipol Başakşehir ile farkın açılmasını önledi.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor- Gaziantep FK: 0-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor- Gençlerbirliği: 0-0
MKE Ankaragücü- Aytemiz Alanyaspor: 1-4
Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Fenerbahçe-Göztepe: 2-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 0-0
İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 1-0
Galatasaray-Trabzonspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 3-1
Puan durumu
Ligde 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 30 18 9 3 57 27 30 63
2. TRABZONSPOR 30 17 10 3 68 33 35 61
3. DEMİR GRUP SİVASSPOR 30 15 9 6 50 33 17 54
4. GALATASARAY 30 14 10 6 49 29 20 52
5. BEŞİKTAŞ 30 15 5 10 50 38 12 50
6. FENERBAHÇE 30 14 7 9 53 40 13 49
7. AYTEMİZ ALANYASPOR 30 13 9 8 53 33 20 48
8. GÖZTEPE 30 10 8 12 37 40 -3 38
9. GAZİANTEP FK 30 9 11 10 42 46 -4 38
10. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 30 9 10 11 35 48 -13 37
11. KASIMPAŞA 30 10 6 14 44 51 -7 36
12. GENÇLERBİRLİĞİ 30 8 8 14 35 49 -14 32
13. YUKATEL DENİZLİSPOR 30 8 8 14 29 43 -14 32
14. HES KABLO KAYSERİSPOR 30 8 7 15 36 65 -29 31
15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 30 6 12 12 25 40 -15 30
16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 30 7 8 15 43 46 -3 29
17. ÇAYKUR RİZESPOR 30 8 5 17 31 50 -19 29
18. MKE ANKARAGÜCÜ 30 5 10 15 27 53 -26 25
31. haftanın programı
Süper Lig'de 31. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)