Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun son haftası olan 34'üncü haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 34'üncü hafta programı şöyle:

24 Temmuz Cuma

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi

21.00 Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü

21.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor

26 Temmuz Pazar