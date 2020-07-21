Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı. Şampiyon Medipol Başakşehir pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'in 34. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Haftanın açılış maçında cuma günü Antalyaspor - Galatasaray karşılaşacak. Cumartesi günü ise 7 karşılaşma oynanacak. Şampiyon Başakşehir de pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.



Süper Lig'de son haftanın programı şöyle:



24 Temmuz Cuma



21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray



25 Temmuz Cumartesi



21.00 Y. Denizlispor - MKE Ankaragücü



21.00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK



21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor



21.00 Göztepe - DG Sivasspor



21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş



21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor



21.00 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor



26 Temmuz Pazar



17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir - İSTANBUL