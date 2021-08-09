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Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır - Son Dakika

Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır

09.08.2021 11:17
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Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 64. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda.

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 64. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda.

Ligde sezon, 13 Ağustos Cuma günü son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de mücadele edecek 20 takım, maçlarını 20 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 13 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 6, Antalya ile İzmir'den 2'şer, Adana, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Rize, Sivas ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.

En fazla seyirci kapasiteli statlar

Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında Vavacars Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı geliyor.

Türkiye'nin en fazla seyirci kapasiteli tesisi konumundaki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 76 bin 761 koltuk bulunuyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla seyirci kapasitesi Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda. Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 52 bin 223 kişi.

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip üçüncü saha konumunda.

En az kapasiteli statlar

Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine, İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı sahip.

Ligin yeni ekibi Altay'ın yapımı devam eden Alsancak Stadı tamamlanana kadar maçlarını oynayacağı stadın 9 bin 138 kişilik kapasitesi bulunuyor.

Alanyaspor'un maçlarını yapacağı Bahçeşehir Okulları Stadı ise 10 bin 128 koltukla en az kapasiteye sahip ikinci saha konumunda.

Modern statlar

Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen toplam 617 bin 713 kapasiteye sahip modern statlarda oynanacak.

Açılışları bu yıl içinde gerçekleşen Yeni Hatay, Yeni Adana ve Giresun'daki Çotanak Spor Kompleksi ligin en yeni statları olarak dikkati çekiyor.

İstanbul'daki Türk Telekom Stadı, Vodafone Park ve Başakşehir Fatih Terim Stadı, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Sivas'taki Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı, Gaziantep'teki Kalyon Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı, Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize'deki Çaykur Didi Stadı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı ile Yeni Malatya Stadı, İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı son dönemde yapılan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet veriyor.

Statlar

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda maçların yapılacağı statlardaki koltuk kapasiteleri şöyle:

TakımStatKapasiteYapım/Yenileme yılı
Adana DemirsporYeni Adana33.0002021
AlanyasporBahçeşehir Okulları10.1282011
AltayBornova Aziz Kocaoğlu9.1382016
Atakaş HataysporYeni Hatay25.0002021
BeşiktaşVodafone Park42.5902016
Çaykur RizesporÇaykur Didi15.3322009
FenerbahçeÜlker47.8342006
Fraport TAV AntalyasporAntalya32.5372015
GalatasarayTürk Telekom52.2232011
GaziantepKalyon33.5022017
GiresunsporÇotanak Spor Kompleksi22.0282021
GöztepeGürsel Aksel19.7132020
İttifak Holding KonyasporKonya Büyükşehir Belediye42.0002014
KasımpaşaRecep Tayyip Erdoğan13.8562010
KayserisporBüyükşehir Belediyesi Kadir Has32.8642009
Medipol BaşakşehirBaşakşehir Fatih Terim17.1562014
SivassporBahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül27.5322016
TrabzonsporMedical Park40.7822016
Vavacars Fatih KaragümrükAtatürk Olimpiyat74.7532002
Yeni MalatyasporYeni Malatya25.7452017

617.713

Spor Toto Süper Lig, Sivas, Adana, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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