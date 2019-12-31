Süper Lig'de takım harcama limitleri belirlendi - Son Dakika

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk yarısının sona ermesiyle takımların harcama limitleri belirlendi. Açıklanan verilerde Galatasaray 451 milyon 659 bin 184 TL ile en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yıl ilk kez Kulüp Lisans Talimatnamesi ile yürürlüğe koyduğu Takım Harcama Limitleri açıklandı. Ara transfer dönemi öncesi Süper Lig kulüplerinin bu limitlere göre harcama yapacağı verilerde Galatasaray 451 milyon 659 bin 184 TL ile en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Antalyaspor ise 59 milyon 355 bin 91 TL ile en az harcama limiti bulunan ekip oldu.

TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan takım harcama limitlerinin tamamı şu şekilde:

Galatasaray: 451 milyon 659 bin 184 TL

Medipol Başakşehir: 179 milyon 821 bin 14 TL

Beşiktaş: 275 milyon 335 bin 170 TL

Trabzonspor: 126 milyon 552 bin 658 TL

Yeni Malatyaspor: 97 milyon 575 bin 509 TL

Fenerbahçe: 224 milyon 731 bin 66 TL

Antalyaspor: 59 milyon 355 bin 91 TL

Konyaspor: 83 milyon 192 bin 355 TL

Aytemiz Alanyaspor: 100.032.618-TL

İstikbal Mobilya Kayserispor: 69 milyon 92 bin 764 TL

Çaykur Rizespor: 121 milyon bin 299 TL

Sivasspor: 82 milyon 439 bin 445 TL

MKE Ankaragücü: 83 milyon 167 bin 107-TL

Kasımpaşa: 90 milyon 647 bin 27 TL

Göztepe: 88 milyon 726 bin 737 TL

Gaziantep Futbol Kulübü: 96.545.656-TL

Gençlerbirliği: 84 milyon 125 bin 951 TL

Yukatel Denizlispor: 78 milyon 184 bin 551 TL

(İHA)