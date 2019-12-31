Süper Lig'de takım harcama limitleri belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de takım harcama limitleri belirlendi - Son Dakika Spor

Süper Lig'de takım harcama limitleri belirlendi

6 saat önce

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk yarısının sona ermesiyle takımların harcama limitleri belirlendi.

Süper Lig'de takım harcama limitleri belirlendi, System.String[]

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk yarısının sona ermesiyle takımların harcama limitleri belirlendi. Açıklanan verilerde Galatasaray 451 milyon 659 bin 184 TL ile en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yıl ilk kez Kulüp Lisans Talimatnamesi ile yürürlüğe koyduğu Takım Harcama Limitleri açıklandı. Ara transfer dönemi öncesi Süper Lig kulüplerinin bu limitlere göre harcama yapacağı verilerde Galatasaray 451 milyon 659 bin 184 TL ile en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Antalyaspor ise 59 milyon 355 bin 91 TL ile en az harcama limiti bulunan ekip oldu.


TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan takım harcama limitlerinin tamamı şu şekilde:


Galatasaray: 451 milyon 659 bin 184 TL


Medipol Başakşehir: 179 milyon 821 bin 14 TL


Beşiktaş: 275 milyon 335 bin 170 TL


Trabzonspor: 126 milyon 552 bin 658 TL


Yeni Malatyaspor: 97 milyon 575 bin 509 TL


Fenerbahçe: 224 milyon 731 bin 66 TL


Antalyaspor: 59 milyon 355 bin 91 TL


Konyaspor: 83 milyon 192 bin 355 TL


Aytemiz Alanyaspor: 100.032.618-TL


İstikbal Mobilya Kayserispor: 69 milyon 92 bin 764 TL


Çaykur Rizespor: 121 milyon bin 299 TL


Sivasspor: 82 milyon 439 bin 445 TL


MKE Ankaragücü: 83 milyon 167 bin 107-TL


Kasımpaşa: 90 milyon 647 bin 27 TL


Göztepe: 88 milyon 726 bin 737 TL


Gaziantep Futbol Kulübü: 96.545.656-TL


Gençlerbirliği: 84 milyon 125 bin 951 TL


Yukatel Denizlispor: 78 milyon 184 bin 551 TL - İSTANBUL

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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