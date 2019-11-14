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Süper Lig'de Tayfun Korkut bombası! Antalyaspor'a...

6 saat önce

Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor'da liste kabarık.Kırmızı-Beyazlılar'ın ilk görüşmeyi İgor Tudor'la gerçekleştirdiği öğrenildi.

Süper Lig'de Tayfun Korkut bombası! Antalyaspor'a..., System.String[]

Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor'da liste kabarık.


Kırmızı-Beyazlılar'ın ilk görüşmeyi İgor Tudor'la gerçekleştirdiği öğrenildi. Yönetimin fikir alışverişinde bulunmak adına Tamer Tuna, Stephan Tomas ve Tayfun Korkut'la bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.


Başkan Ali Şafak Öztürk ve ekibi yapılacak olan görüşmelerin ardından kararını verecek. (Fanatik)


Futbola veda eden David Villa'yı hatırlayalım;

Bülent Korkmaz, Tayfun Korkut, Antalyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:33 
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