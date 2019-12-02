Süper Lig'de Trabzonspor-Galatasaray puanları paylaştı

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor, çekişmeli bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller ikinci yarıda gelirken sarı kırmızı ekip 90. dakika golüyle 1 puanı kurtardı.







Anadolu Ajansı Hakan Burak Altunöz



İlk yarıda ev sahibi ekip Trabzonspor daha etkili bir oyun sergiledi. Maçın 25. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Jose Sosa'nın ortasına John Obi Mikel kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.