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Süper Lig'de Trabzonspor-Galatasaray puanları paylaştı
6 saat önce
Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor, müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller ikinci yarıda gelirken sarı kırmızı ekip 90. dakika golüyle 1 puanı kurtardı
Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor, çekişmeli bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller ikinci yarıda gelirken sarı kırmızı ekip 90. dakika golüyle 1 puanı kurtardı.
İlk yarıda ev sahibi ekip Trabzonspor daha etkili bir oyun sergiledi. Maçın 25. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Jose Sosa'nın ortasına John Obi Mikel kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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