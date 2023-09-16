Süper Lig'de transfer dönemi sona erdi! İşte en yüksek bonservis ödenen 10 futbolcu

Birinci transfer döneminin sona erdiği Süper Lig'de en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcu Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder oldu.

EN PAHALI İSİM CENGİZ ÜNDER

Transfer dönemi sona erene kadar kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimler ve resmi açıklamalara göre, Fransa'nın Marsilya ekibinden Fenerbahçe'ye transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder'e 15 milyon avro bonservis bedeli ödendi.

EN PAHALI 10 FUTBOLCUDAN 5'İ FENERBAHÇE'DE

Kadrosunu 13 isimle güçlendiren Fenerbahçe, bunun yanında önemli satışlar da yaparak bütçesini dengeledi. Cengiz Ünder, 15 milyon avro ile en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu olurken, Szymanski, Fred, Becao ve Livakovic transferleri de bu sezon kulüplerin yaptığı transferler arasında bonservisine en yüksek rakamların ödendiği oyuncular oldu.

ÖDENEN BONSERVİSLER

Fenerbahçe, Szymanski için 9 milyon 750 bin avro, Fred için 9 milyon 743 bin 589 avro, Becao için 8 milyon 312 bin 500 avro ve kaleci Dominic Livakovic için de 6 milyon 650 bin avro bonservis bedeli ödedi.

2. EN PAHALI FUTBOLCU ICARDI

Kadrosunu Zaha, Tete, Ndombele, Sanchez, Hakim Ziyech gibi isimlerle takviye eden Galatasaray, en yüksek bonservis bedelini geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi için ödedi. Bu transfer için sarı-kırmızılı kulübün kasasından 10 milyon avro çıkacağı açıklandı.

GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ

Galatasaray, Tottenham'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez için de 9 milyon 500 bin avro ödeyecek. Galatasaray, futbolcuyla 1 yılı opsiyonla 5 yıllık anlaşma yaptığını duyururken, bonservis bedelinin de 5 sezona yayılmış taksitlerle ödeneceğini açıkladı. Tottenham'dan bu sezon için bedelsiz kiralanan Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin satın alma opsiyonunun kullanması durumunda ise "Cimbom"un kasasından 15 milyon avro bonservis ücreti çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN EN PAHALI YILDIZI RASHICA

Beşiktaş'ta bu sezon en dikkat çekici transfer Milot Rashica oldu. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini Norwich'ten 5 milyon 250 bin avro karşılığında alırken, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ

Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u Rus ekibi CSKA Moskova'dan 4 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu oyuncuyu mavi kart sebebiyle yerli statüsünde oynatabilecek. Beşiktaş'ın bir diğer dikkat çeken transferi de 4 milyon 37 bin 500 avro bonservis bedeli ödenen Jean Onana oldu. Siyah-beyazlıların bu sezon gelir elde ettiği tek isim ise Romain Saiss oldu. Faslı savunma oyuncusu, 2 milyon 500 avro karşılığında Katar ekibi Al-Sadd'a geçti.

TRABZONSPOR'DA EN PAHALI İSİM MENDY

Transfer döneminde kadrosuna 14 yeni oyuncu ekleyen Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini Fransa'nın Angers ekibinden aldığı 23 yaşındaki Batista Mendy için ödeyecek. Bu futbolcuyu 1 yılı opsiyonlu 5 yıllığına kadrosuna katan bordo-mavililer, Angers'e ise 4 milyon 400 bin avroluk bonservis bedelini 3 taksitte ödeyeceğini duyurdu.

BORDO-MAVİLİLERİN TRANSFERLERİ

Trabzonspor, Southampton'dan Miroslav Orsic'i de 2 milyon 400 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Ancak bu futbolcunun sezon öncesi kampında çapraz bağları koptu. Kulüp tarafından Orsic'in uzun bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

ANKARAGÜCÜ VE PENDİKSPOR'UN YILDIZLARI

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yüksek bonservis bedelleriyle kadrosunu güçlendirirken, Trendyol Süper Lig'in diğer temsilcileri arasında en yüksek bonservis bedeli ödeyen ekipler MKE Ankaragücü ve Pendikspor oldu.

MORUTAN VE MIDTSJO 3 MİLYON EURO

MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı 3 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken ligin yeni ekibi Pendikspor'un da Fredrik Midtsjö için Galatasaray'a 3 milyon avro ödeyeceği açıklandı.

KASAYI DOLDURUP GİDENLER

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 22 milyon 500 bin avroluk bonservis bedeliyle ilk sırayı alırken, sarı-kırmızılı kulüp bu futbolcu için ayrıca 5 milyon avro da kiralama geliri elde edecek. Zaniolo'nun satış sözleşmesinde toplamda 15 milyon 500 bin avroluk şarta bağlı bonus bulunduğu da yapılan açıklamada yer aldı. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler de 20 milyon avro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmeye futbolcunun performansına bağlı olarak 10 milyon avroluk bonus maddesi eklendiğini de açıkladı. Fenerbahçe, Macaristanlı savunma oyuncusu Attila Szalai'yi de 12 milyon 300 bin avro karşılığında Hoffenheim'a göndermişti. Zaniolo, Arda Güler ve Attila Szalai'nin ardından transfer dönemindeki en yüksek bedelli oyuncu satışını Antalyaspor gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, ABD'li oyuncusu Haji Wright'ın 9 milyon avro bedelle İngiliz ekibi Coventry'ye transfer olduğunu açıkladı. Fenerbahçe'den Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan Bruma için kasasına 6 milyon 500 bin avro gireceğini açıklarken, Galatasaray da Nantes'ta kiralık olarak forma giyen futbolcusu Mustafa Muhammed için Fransız ekibinin 5 milyon 750 bin avroluk satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu. Hatayspor'un ve A Milli Takım'ın formasını giyen Bertuğ Yıldırım da Avrupa'ya giden bir başka Türk oyuncu oldu. Genç futbolcu Fransa'nın Rennes takımının giderken, Hatayspor bu transferden 5 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli aldı. Fenerbahçe'den ABD'nin Columbus ekibine transfer olan Diego Rossi'nin bonservis bedeli 5 milyon 630 bin dolar olarak açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün bir diğer yüksek bedelli satışı ise Altay Bayındır oldu. Milli file bekçisinin, İngiliz ekibi Manchester United'a 5 milyon avro bedelle transfer olduğu açıklandı.

İşte Süper Lig'in bonservis bedeli en pahalı 10 transferi;