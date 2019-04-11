Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Bursaspor - Trabzonspor Maçının Muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Bursaspor - Trabzonspor Maçının Muhtemel 11'leri

1 saat önce

BURSASPORMuhammed- Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Tunay, Saivet, Yusuf, SakhoSAKAT: ShehuCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: GOLDSIT 1963 Tribünü 250 TL, VIP 1. Balkon 150 TL, VIP 2.

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Bursaspor - Trabzonspor Maçının Muhtemel 11'leri, System.String[]
BURSASPOR

Muhammed- Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Tunay, Saivet, Yusuf, Sakho

SAKAT: Shehu

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI:  GOLDSIT 1963 Tribünü 250 TL, VIP 1. Balkon 150 TL, VIP 2. Balkon 150 TL, Batı Alt Tribün 125 TL, Doğu Alt Tribün 60 TL, Doğu Üst Tribün 50 TL, Güney Kale Arkası 25 TL, Tofaş Tribünü 25 TL, Misafir Tribünü 32,50 TL

TRABZONSPOR 

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Abdulkadir Parmak, Sosa, Olcay, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban

SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet, Novak*

CEZALI: Yok
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:08 Kaynak: DHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! İşte Güncel Rakamlar Şener Özbayraklı, Kafasında Fenerbahçe'yi Bitirdi! NBA'de Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Tarihine Geçti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 11:36:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Bursaspor - Trabzonspor Maçının Muhtemel 11'leri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]