Süper Lig'de Yarın Oynanacak Bursaspor - Trabzonspor Maçının Muhtemel 11'leri

BURSASPOR
Muhammed- Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Tunay, Saivet, Yusuf, Sakho
SAKAT: Shehu
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: GOLDSIT 1963 Tribünü 250 TL, VIP 1. Balkon 150 TL, VIP 2. Balkon 150 TL, Batı Alt Tribün 125 TL, Doğu Alt Tribün 60 TL, Doğu Üst Tribün 50 TL, Güney Kale
Arkası 25 TL, Tofaş
Tribünü 25 TL, Misafir Tribünü 32,50 TL
TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Abdulkadir Parmak, Sosa, Olcay, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban
SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet
, Novak*
CEZALI: Yok