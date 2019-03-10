Süper Lig'de Yarın Oynanacak Galatasaray - Antalyaspor Maçının Muhtemel 11'i
35 dakika önce
GALATASARAYMuslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Feghouli, Fernando, Belhanda, Onyekuru, DiagneSAKAT: NagatomoCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 400 TL, 3. Kategori 350 TL, 4. Kategori 350 TL, 5. Kategori 300 TL, 6. Kategori 250 TL, 7. Kategori 200 TL, 8.
GALATASARAY Muslera
, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Feghouli, Fernando, Belhanda
, Onyekuru, Diagne
SAKAT: Nagatomo
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 400 TL, 3. Kategori 350 TL, 4. Kategori 350 TL, 5. Kategori 300 TL, 6. Kategori 250 TL, 7. Kategori 200 TL, 8. Kategori 150 TL, 9. Kategori 120 TL, 10. Kategori 90 TL, 11. Kategori 80 TL, Misafir 80 TL.
ANTALYASPOR
Boffin, Celustka
, Salih Dursun
, Diego, Chico, Charles, Hakan Özmert
, Amilton, Serdar Özkan
, Fredy, Mevlüt Erdinç
SAKAT: Tarık
CEZALI: Nazım Sangare
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:42 Kaynak: DHA
1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü
Lider Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 Yendi
Fenerbahçe'de Jailson 22 Gün Sonra Sahaya Çıktı!
Fenerbahçe, Kopenhaglı Skov'un Menajerini Çağırdı