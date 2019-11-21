Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
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Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

6 saat önce

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci hafta yarın oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri, System.String[]

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci hafta yarın oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

GALATASARAY

Muslera - Mariano, Donk, Ahmet, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Lemina, Feghouli, Adem, Babel

SAKAT: Emre Akbaba, Falcao, Andone, Luyindama

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 650 TL, 2. Kategori: 550 TL, 3. Kategori: 500 TL, 4. Kategori: 500 TL, 5. Kategori: 400 TL, 6. Kategori: 350 TL, 7. Kategori: 300 TL, 8. Kategori: 200 TL, 9. Kategori: 150 TL, 10. Kategori: 110 TL, 11. Kategori: 100 TL, Misafir Takım Tribünü: 100 TL

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mahmut, Mehmet, Visca, İrfan, Gulbrandsen, Crivelli

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok


Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:16 Kaynak: DHA
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