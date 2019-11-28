Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
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Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

7 saat önce

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 13'üncü hafta yarın oynanacak Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri, System.String[]

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 13'üncü hafta yarın oynanacak Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

GENÇLERBİRLİĞİ

Ertaç - Erdem, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Sadio, Sessegnon, Candeias, Sio, Stancu

SAKAT: Ahmet Oğuz

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori (VIP-Protokol): 109 TL, 2. Kategori: 32,50 TL, 3. Kategori: 22 TL, 4. Kategori: 11 TL, Misafir Takım Tribünü: 11 TL

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Farnolle - Chebake, Mustafa, Mina, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Guilherme, Jahovic

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok


Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:44 Kaynak: DHA
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