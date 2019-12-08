Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
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Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

6 saat önce

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 14'üncü hafta yarın oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor - Çaykur Rizespor maçıyla tamamlanacak.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri, System.String[]

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 14'üncü hafta yarın oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor - Çaykur Rizespor maçıyla tamamlanacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung - Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Djedje, Şamil, Mensah, Ziya, Henrique, Kravets

SAKAT: Nurettin, Alpay, Levent

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL, Misafir Takım Tribünü: 25 TL

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan - Abarhoun, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Vetrih, Attamah, Sasse, Umar, Samudio, Oğulcan

SAKAT: Boldrin, Nill de Pauw

CEZALI: Yok


İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:08 Kaynak: DHA
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