Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

6 saat önce

Süper Lig'de 18'inci hafta yarın oynanacak Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği maçıyla sona erecek.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri, System.String[]

Süper Lig'de 18'inci hafta yarın oynanacak Çaykur RizesporGençlerbirliği maçıyla sona erecek. Yarın oynanacak mücadelenin muhtemel 11'leri şöyle:

ÇAYKUR RİZESPOR:

Gökhan - Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Harmash, Boldrin, Umar, Samudio, Skoda

SAKAT: Yok

CEZALI: Vetrih, Oğulcan Çağlayan

BİLET FİYATLARI: Protokol: 400 TL, VIP A-B: 70 TL, Maraton Tribün: 30 TL, Kapalı Dağ-Deniz: 20 TL, Kale Arkası Tribünü: 15 TL, Misafir Tribün: 19,5 TL

GENÇLERBİRLİĞİ:

Ertaç – Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Berat, Candeias, Sefa, Stancu, Sio

SAKAT: Arda Kızıldağ

CEZALI: Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi


Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Vedat Muriqi'ten sarı kart açıklaması: Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım
Son dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi Göztepe, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 18:54:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]