Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 18'inci hafta yarın oynanacak Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği maçıyla sona erecek. Yarın oynanacak mücadelenin muhtemel 11'leri şöyle:
ÇAYKUR RİZESPOR:
Gökhan - Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Harmash, Boldrin, Umar, Samudio, SkodaSAKAT: YokCEZALI: Vetrih, Oğulcan ÇağlayanBİLET FİYATLARI: Protokol: 400 TL, VIP A-B: 70 TL, Maraton Tribün: 30 TL, Kapalı Dağ-Deniz: 20 TL, Kale Arkası Tribünü: 15 TL, Misafir Tribün: 19,5 TL
GENÇLERBİRLİĞİ:Ertaç – Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Berat, Candeias, Sefa, Stancu, SioSAKAT: Arda Kızıldağ
CEZALI: Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi