Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu (YENİDEN)

Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın oynanacak 4 mücadelenin hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle:16 NİSAN CUMA16.00 İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan16.00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
Kaynak: DHA
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