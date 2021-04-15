Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu (YENİDEN)

Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın oynanacak 4 mücadelenin hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle:

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Halis Özkahya