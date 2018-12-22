Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

3 saat önce

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Sehiç, Tolga, Scuk, Lokman, Leo, Kone, İbrahim, Taylan, Emrah, Özer, SunuSAKAT: KhubulovCEZALI: Egemen BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B: 50 TL, Maraton: 20 TL, Kale Arkası: 10 TL, Misafir: 10 TLKAYSERİSPORLung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Rotman, Şamil,...

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;, System.String[]
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR                

Sehiç, Tolga, Scuk, Lokman, Leo, Kone, İbrahim, Taylan, Emrah, Özer, Sunu

SAKAT: Khubulov

CEZALI: Egemen 

BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B:  50 TL, Maraton: 20 TL, Kale Arkası: 10 TL, Misafir: 10 TL

KAYSERİSPOR

Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Rotman, Şamil, Deniz, Chery, Bilal, Umut

SAKAT: Oğuzhan Berber, Sakıb Aytaç

CEZALI: Mensah

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BURSASPOR

Muhammed, Barış, Chedjou, Ertuğrul (Vergini), Umut Meraş, Badji, Aytaç, Lima, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

SAKAT: Sakho, Shehu, Furkan

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü: 250,00 TL, 1. Kategori: 150,00 TL, 2. Kategori: 125,00 TL, 3. Kategori: 60,00 TL, 4. Kategori: 50,00 TL, 5. Kategori: 25,00 TL, 6. Kategori: 25,00 TL, Misafir: 32,50 TL

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Fernolle- Rahman, Mina, Murat Akça, Chebake, Muniru, Erkan, Seth, Eren, Guilherme, Pereira

SAKAT: Dia

CEZALI: Sadık

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TRABZONSPOR

Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kucka, Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

SAKAT: Sosa, Toure

CEZALI: Pereira

BİLET FİYATLARI: VIP PLATINIUM B BLOK: 270,00 TL, VIP PLATINIUM A-C BLOK: 240,00 TL, VIP GOLD: 150,00 TL, VIP SILVER: 120,00 TL, 1. Kategori: 55,00 TL, 2. Kategori: 45,00 TL, 3. Kategori: 40,00 TL, 4. Kategori: 35,00 TL, 5. Kategori: 30,00 TL, 6. Kategori: 20,00 TL, Misafir    : 25,00 TL

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Orhan, Abdullah, Petrucci, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç 

Sakat: Musa, Traore

Cezalı: Yok

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GALATASARAY

Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Eren

SAKAT: Emre Akbaba, Sinan Gümüş

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 500,00 TL, 2. Kategori: 400,00 TL, 3. Kategori: 350,00 TL, 4. Kategori: 350,00 TL, 5. Kategori: 300,00 TL, 6. Kategori: 250,00 TL, 7. Kategori: 200,00 TL, 8. Kategori: 150,00 TL, 9. Kategori: 120,00 TL, 10. Kategori: 90,00 TL, 11. Kategori: 80,00 TL, Misafir: 80,00 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Tolgahan - Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, Torje, Ndinga, Robinho, Emre, Muhammet

Sakat: Ziya*

Cezalı: Yok

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:55 Kaynak: DHA

Emrah, İbrahim Taylan, Spor
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