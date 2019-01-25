Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

3 saat önce

KAYSERİSPOR Lung- Lopes, Kana Biyik, Kucher, Atila, Sapunaru, Mensah, Deniz, Chery, Varela, UmutSAKAT: Oguzhan Berber, Sakıb Aytaç, Asamoah Gyan, Bilal BaşaçıkogluCEZALI: Şamil ÇinazBİLET FİYATLARI: 1. Kategori - 40 TL, 2. Kategori 25 TL, 3. Kategori 20 TL, 4.

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri, System.String[]
KAYSERİSPOR 

Lung- Lopes, Kana Biyik, Kucher, Atila, Sapunaru, Mensah, Deniz, Chery, Varela, Umut

SAKAT: Oguzhan Berber, Sakıb Aytaç, Asamoah Gyan, Bilal Başaçıkoglu

CEZALI: Şamil Çinaz

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori - 40 TL,  2. Kategori  25 TL, 3. Kategori 20 TL, 4. Kategori 15 TL, Misafir Tribünü 20 TL

BURSASPOR 

Muhammed- Ertuğrul (Shehu), Vergini, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

SAKAT: Yok

CEZALI: Barış Yardımcı

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GÖZTEPE 

Beto- Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome           

SAKAT: Ghilas, Traore 

CEZALI: Alpaslan          

BİLET FİYATLARI: VIP 324 TL, Numaralı Tribün 216 TL, Kuzey Kale Arkası 22 TL, Misafir Tribünü 28.5 TL

GALATASARAY

Muslera- Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Donk, Onyekuru, Feghouli, Sinan

SAKAT: Emre Akbaba

CEZALI: Belhanda

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

Şamil Çinaz, Asamoah Gyan, Chery, Spor
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