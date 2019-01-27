Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

FENERBAHÇE
Volkan-Isla, Sadık, Neustadter, Hasan Ali, Jailson
, Mehmet Topal
, Mehmet Ekici
, Moses (Dirar), Ayew, Soldado
SAKAT: Harun Tekin
, Tolga Ciğerci
CEZALI: Skrtel
BİLET FİYATLARI: Fenerium
Alt F: 305 TL, Fenerium Alt G: 250 TL, Fenerium Alt H: 210 TL, Fenerium Üst H-I: 115 TL, Migros
: 32,50 TL, Misafir: 42 TL
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Farnolle- Murat Akça
, Mina, Robin, Chebake, Erkan, Donalt, Ahmet, Pereira, Ömer, Aleksic
SAKAT: Adem, Mustafa Akbaş
, Rahman*
CEZALI: Yok
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Serdar, Epureanu, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35 TL, Batı Alt - Üst: 30 TL, Kuzey: 20 TL, Misafir: 25 TL
KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Sadiku, Youssef, Veigneau, Tarkan
, Pavelka, Heintz (İlhan), Hajradinovic, Trezeguet, Edouk
SAKAT: Khalili
CEZALI: Veysel, Diagne, Josue Sa
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ANKARAGÜCÜ Altay Bayındır
, Kenan Özer
, Alihan Kubalas, Bakary Kone, Mehmet Sak
, Sedat Ağçay, Ricardo Faty, Thibault Moulin, Brice Djedje, Alessio Cerci
, İlhan Parlak
SAKAT: Johannes Hopf, Erdem Özgenç
, Yalçın Ayhan
, Thomas Heurtaux
CEZALI: Tiago
Pinto
BİLET FİYATLARI: Güney Kale
Arkası: 30 TL, Kuzey Kale Arkası: 30 TL, Doğu Maraton Tribünü: 35 TL, Batı Kapalı Tribünü: 40 TL
AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar, Merih, Tzavellas, N'skala, Ceyhun
, Ozan Tufan
, Efecan Karaca
, Campos, Villafanez, Jr. Fernandes, Cisse
SAKAT: Sackey
CEZALI: Yok
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