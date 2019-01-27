Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

51 dakika önce

FENERBAHÇEVolkan-Isla, Sadık, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Moses (Dirar), Ayew, SoldadoSAKAT: Harun Tekin, Tolga CiğerciCEZALI: SkrtelBİLET FİYATLARI: Fenerium Alt F: 305 TL, Fenerium Alt G: 250 TL, Fenerium Alt H: 210 TL, Fenerium Üst H-I: 115 TL, Migros: 32,50...

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FENERBAHÇE

Volkan-Isla, Sadık, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Moses (Dirar), Ayew, Soldado

SAKAT: Harun Tekin, Tolga Ciğerci

CEZALI: Skrtel

BİLET FİYATLARI: Fenerium Alt F: 305 TL, Fenerium Alt G: 250 TL, Fenerium Alt H: 210 TL, Fenerium Üst H-I: 115 TL, Migros: 32,50 TL, Misafir: 42 TL

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Farnolle- Murat Akça, Mina, Robin, Chebake, Erkan, Donalt, Ahmet, Pereira, Ömer, Aleksic

SAKAT: Adem, Mustafa Akbaş, Rahman*

CEZALI: Yok

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert- Caiçara, Serdar, Epureanu, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho 

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35 TL, Batı Alt - Üst: 30 TL, Kuzey: 20 TL, Misafir: 25 TL

KASIMPAŞA

Ramazan-  Popov, Sadiku, Youssef, Veigneau, Tarkan, Pavelka, Heintz (İlhan), Hajradinovic, Trezeguet, Edouk

SAKAT: Khalili

CEZALI: Veysel, Diagne, Josue Sa

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ANKARAGÜCÜ

Altay Bayındır, Kenan Özer, Alihan Kubalas, Bakary Kone, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Ricardo Faty, Thibault Moulin, Brice Djedje, Alessio Cerci, İlhan Parlak

SAKAT: Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Thomas Heurtaux

CEZALI: Tiago Pinto 

BİLET FİYATLARI: Güney Kale Arkası: 30 TL, Kuzey Kale Arkası: 30 TL, Doğu Maraton Tribünü: 35 TL, Batı Kapalı Tribünü: 40 TL

AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar, Merih, Tzavellas, N'skala, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Villafanez, Jr. Fernandes, Cisse

SAKAT: Sackey

CEZALI: Yok

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:41 Kaynak: DHA

Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Jailson, Spor
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